Sivasspor taraftarından Alanya maçına koreografi hazırlığı

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SivassporAlanyaspor maçına ev sahipliği yapacak olan Sivas 4 Eylül Stadyumu, tam anlamıyla bir şölene hazırlanıyor.

Sivasspor’un 'Yiğido Gençlik' adlı taraftar grubu, hummalı bir çalışma yürütüyor. Geçmişte ses getiren koreografilere imza atan kırmızıbeyazlı taraftarlar, Alanyaspor maçında da görkemli bir şov yapmayı hedefliyor. Taraftarlar gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.

Hazırlanan koreografi, başlama düdüğünden hemen önce sergilenmeye başlayacak.

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