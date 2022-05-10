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Bir kare fotoğraf için günlerce beklediği oluyor Mustafa Aslan, eğitimi dışındaki tüm vaktini dünyanın en fazla sabır isteyen tutkularından biri olan doğa fotoğrafçılığına ayırıyor Aslan bir kare fotoğraf için günlerce beklemek zorunda kalıyor

İHA

Bir kare fotoğraf için günlerce beklediği oluyor Mustafa Aslan, eğitimi dışındaki tüm vaktini dünyanın en fazla sabır isteyen tutkularından biri olan doğa fotoğrafçılığına ayırıyor Aslan bir kare fotoğraf için günlerce beklemek zorunda kalıyor

Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Mustafa Aslan, eğitimi dışındaki tüm vaktini dünyanın en fazla sabır isteyen tutkularından biri olan doğa fotoğrafçılığına ayırdı. Aslan bir kare fotoğraf için günlerce beklemek zorunda kalıyor.
Mustafa Aslan, eğitimi dışındaki tüm vaktini her şeyden çok sevdiği doğa fotoğrafçılığına adadı. Aslan, hafta içi ders saatlerinden sonra ve hafta sonunun tamamını doğada yaban hayvanlarını görüntüleyebilmek için harcıyor. Bazen bir tek kare fotoğraf için günlerce beklemek zorunda kalıyor. Yaban hayvanlarını görüntülerken fark edilmemek için kamuflaj uygulayarak adeta onlardan biriymiş gibi davranıp hiç hareket etmeden saatlerce bekleyen Aslan, en büyük hayali olan vaşakları görüntüleyebilmek için tam 2 yıl bekledi. 2 yılın sonunda 13 farklı vaşak görüntülemeyi başardı.

Eğitimi dışındaki tüm vaktini bu işe adadı
Mustafa Aslan eğitimi dışındaki tüm vaktini doğada geçirdiğini belirterek, “Okul dışındaki tüm vaktini ben Mustafa Aslan 25 yaşındayım yaklaşık 5 yıldır doğa ve yaban hayatı fotoğrafçılığı yapıyorum. Bir yandan fotoğraf çekerken bir yandan da öğrencilik hayatıma devam ediyorum. Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Mimarlık öğrencisiyim. İki işle birlikte uğraşmak bir yandan yorucu oluyor ama doğaya gidip güzel görüntüler yakaladıktan sonra bu yorgunluğumu unutuyorum. Okuldan çıktıktan sonra birkaç saatlik vaktim kalıyor ama hafta sonu tamamen bana ait. Bir yandan uzun tatillerimi de tamamen fotoğraf ve videoya ayırıyorum” dedi.

250’den fazla kuş türü görüntüledi
Aslan, 250’den fazla farklı kuş türü görüntülediğini ifade ederek, “Yaban hayatından birçok hayvanı görüntüledim. Görüntüleyemediğim çok fazla hayvan kalmadı. Bu güne kadar 250’den fazla kuş türünü ve başta vaşak olmak üzere kurt, ayı gibi çeşitli kara memelilerini fotoğrafladım. Çocukluk yıllarımda filmli fotoğraf makinesiyle tanışmıştım o zamandan beri fotoğrafa meraklıyım. Çocukluğumda bir yandan sürekli yaban hayatı belgeselleri izliyordum Afrika ve Türkiye’deki yaban hayvanlarına bayağı aşina olmuştum. Bu canlılar da beni kendilerine çok fazla çektiler. Ben de ilerleyen yıllarda yaban hayatında hayvanları görüntülemek istemiştim ve bu şekilde başladım” dedi.

Bazı türleri görüntülemek zaman alıyor
Aslan, bazı hayvan türlerini görüntüleyebilmek için uzun süre beklemek zorunda kaldığını belirterek, “Bazı türler için çok fazla zaman harcamak gerektiriyor. Mesela vaşak için 2 yıl zaman harcadım. Bu 2 yılda yaklaşık 13 defa vaşak görüntüleyebildim. Bu sayı çok yüksek aslında birçok fotoğrafçı bu kadar şanlı olamayabiliyor maalesef. Ben foto kapan ile değil DSLR fotoğraf makinesiyle çekiyorum. Bu yüzden çekebilmek için hayvanın karşımda olması gerekiyor. Bu da çok zor bir şey vaktimin çoğunu buna ayırıyorum” dedi.

Amaç hayvanları insanlara tanıtmak
Aslan, doğada nadir görülen hayvan türlerini insanlara tanıtmayı amaçladığını vurgulayarak şunları söyledi:
“Ben başta Türkiye olmak üzere dünyadaki bütün hayvanları insanlara tanıtmak için bir araç olmak istiyorum. Çünkü tanıyamadığımız, bilmediğimiz bir şeyi tanıyıp koruyamayız. Bu hayvanlar hepimiz için bir dünya mirası. Yapmak istediğim şeyler arasında bir belgesele imza atmak istiyorum. Şu anda yapmak istediğim bir kitap projesi var. İleride Türkiye’nin yaban hayatını anlatacağım fotoğraflarını ve hikayesini anlatacağım bir kitap çalışması istiyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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