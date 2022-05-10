Sivasspor finale kenetlendi

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Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı Sivas’ta yaşanıyor. Yiğido, finale çıkarsa tarihinde bir ilke imza atmış olacak.

Akdeniz temsilcisi Alanyaspor’u yarı finalin ilk ayağında 21 mağlup eden DG Sivasspor, yarın rövanş maçında rakibini geçip finale çıkma hayalini kuruyor. Kırmızıbeyazlılar, rakibi karşısında beraberlik ve galibiyet aldığı taktirde tarihinde ilk kez finale çıkacak.



Sivasspor’a beraberlik yetiyor

20 Nisan’da Alanya’da oynanan Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçını, Sivasspor 21 kazanmıştı. Kerem Atakan’ın son anlardaki golüyle galibiyete uzanan Yiğido, yarın akşam sahaya avantajlı çıkacak. Beraberlik bile final bileti için Yiğido’ya yetiyor. Alanya’nın tek farklı galibiyetlerinde karşılaşma uzatmaya gidecek. Alanya, 2 ve daha farklı skorla kazanırsa tur atlayacak.

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