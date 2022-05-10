Sivas’ta Nisan’da trafik kazaları 3 can aldı Sivas’ta Nisan ayında 120 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken 212 kişi de yaralandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Nisan ayında Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarının istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Sivas’ta Nisan ayında 120 ölümlüyaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi öldü, 212 kişi de yaralandı. Sivas’ta Nisan ayında meydana gelen maddi hasarlı kaza sayısı ise 117 olarak açıklandı.

Kentte bu yılın ilk 4 ayında 373 ölümlüyaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazalar sonucu 7 kişi hayatını kaybederken 767 kişi ise yaralandı. Sivas’ta OcakNisan döneminde meydana gelen maddi hasarlı kaza sayısı da 555 olarak kayıtlara geçti.

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