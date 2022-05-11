Başkan Apaydın, “Sevginin aşamayacağı engel yoktur” Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşat Apaydın Engelliler Haftası dolayısı ile özel eğitim alan öğrencilerle buluştu

Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşat Apaydın Engelliler Haftası dolayısı ile özel eğitim alan öğrencilerle buluştu.

Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşat Apaydın 1016 Mayıs Engeliler Haftası dolayısıyla ilçe merkezinde bulunan Atatürk İlkokulundaki Özel Eğitim sınıflarını ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere hediyeler takdim eden Apaydın öğretmenlere de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

Başkan Apaydın yaptığı açıklamada sevginin aşamayacağı engel olmadığını belirtip, “Hayatı paylaşmak için hep birlikte engelleri kaldırdığımız bir dünya temennisiyle, 10 16 Mayıs Engelliler Haftası kutluyoruz. Her gün onları anlamalı, farkında olmalıyız. Engeller yeter ki kalplerde olmasın bütün engeller aşılmak içindir.” dedi.

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