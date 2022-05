Vali Ayhan, her yıl trafikte 1 milyon 250 bin kişi hayatını kaybediyor Sivas Valisi Salih Ayhan, trafik haftasında düzenlenen bir programda her yıl trafikte 1 milyon 250 bin kişi hayatını kaybederken 50 milyon kişinin ise yaralandığını söyledi

Sivas Valisi Salih Ayhan, trafik haftasında düzenlenen bir programda her yıl trafikte 1 milyon 250 bin kişi hayatını kaybederken 50 milyon kişinin ise yaralandığını söyledi.

Sivas Valiliğinin 700 fikir 700 projesi dolayısıyla 0713 Mayıs Trafik haftasında Trafik bilgi yarışması düzenledi. Sivas merkezde bulunan 37 okuldan 74 öğrenci bilgi yarışmasına katıldı. Düzenlenen bilgi yarışmasında Özel İdare İlkokulu birinci, Şehit Emre Zileligil İlkokulu ikinci, Rauf Orbay İlkokulu üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere, bisiklet, akıllı saat ve çeşitli hediyeler verildi.



“Trafik düzenini sağlamak sadece polisin görevi değil”



Programda konuşan Vali Salih Ayhan, bütün insanların kurallara riayet etmesi gerektiğini söyleyerek, “Trafik kuralları ile ilgili önemli bir haftayı idrak ediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl trafikte 1 Milyon 250 Bin kişi hayatını kaybetmekte, 50 milyon kişi de yaralanmaktadır. Ölüm sebeplerinde trafik kazaları 8’inci sırada gelirken, bu kazalarda 529 yaş arası 12ıncı sıraya yükselmektedir. Bu kadar önemli bir konuda Çözümlenmesi için elbette hep birlikte seferber olmalıyız. Trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak yalnızca Trafik Polislerinin görevi değildir. Bu konuda bütün insanların, bütün toplumun kurallara riayet de bir o kadar önem arz etmektedir. Maalesef trafik kurallarına uymak konusunda yeterince duyarlı olduğumuzu düşünmüyorum. Bırak çocuklarımızı, vatandaşlarımızın ve biz yöneticiler bile trafik konusunda aldığımız kararları uygulama konusunda sıkıntı çekiyoruz” şeklinde konuştu.



“Yılın ilk 4 ayında 4 Bin 727 öğrenciye trafik eğitimi verdik”



Vali Ayhan, öğrencilere trafikle ilgili temel eğitimleri vermeye devam ettiklerini belirterek, “Trafik kurallarına uymak, güvenli ve huzurlu bir trafik ortamında seyahat ederek, can ve mal güvenliğimizi korumasını sağlar. Sevgili öğrenciler; Trafikte önce kendimiz kurala uymalıyız ki diğer sürücü ve yayalara örnek olmalıyız. Geleceğin yol kullanıcıları olan siz değerli çocuklarımızın trafik kurallarını öğrenmesi için Trafik Eğitim Parkımız açıktır. 2021 yılında 3 Bin 260 öğrencimize, 2022 yılının ilk 4 ayında ise 4 Bin 727 öğrencimize eğittim verdik. Eğitimlerimize ara vermeden devam ettirerek sizlere trafikle ilgili temel eğitimleri vermeye devam ediyoruz. Karayolları Trafik Haftası vasıtasıyla ben bütün Sivaslı hemşerileri, yediden yetmişe trafik kurallarına uymaya davet ediyorum. Sivas için 700 Fikir 700 Proje dolayısıyla düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

