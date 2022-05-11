Yankesiciler Sivas polisine takıldı Çeşitli illerde yankesicilik yöntemi ile sıkıştırdıkları şahısların cep telefonlarını alan 3 kişi Sivas’ta polis tarafından yakalandı

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Çeşitli illerde yankesicilik yöntemi ile sıkıştırdıkları şahısların cep telefonlarını alan 3 kişi, Sivas’ta polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün meydana gelen olayda polisten yardım isteyen bir kadın, İnönü Bulvarında kalabalıkta sıkıştırılarak cep telefonunun çalındığı ihbarında bulundu. Polis ekipleri başlattıkları titiz takip sonucunda cep telefonunu çalan S.E. isimli yankesiciyi yakalamayı başardı. S.E.’nin sorgusunda yalnız olmadığı, Ö.O. ve M.A.C. isimli şahıslarla birlikte olduğu anlaşıldı. Ö.O. ve M.A.C. Sivas’tan çıkmaya hazırlanırken yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte çalıntı olduğu tespit edilen 5 telefon ele geçirildi. Tespit edilen 4 mağdura telefonları teslim edildi. Çeşitli illerde yankesicilik yöntemi ile cep telefonu çaldığı anlaşılan 3 zanlı emniyet ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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