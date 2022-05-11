Sivas'ta cep telefonu hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Hüsnü Ümit AVCIArife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta cep telefonu hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, polisin takibiyle yakalandı.
İnönü Bulvarı'nda yürüyen kadının, kalabalıkta yankesicilik yöntemiyle cep telefonunun çalınması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla S.E.'yi gözaltına aldı. Şüpheliyle birlikte hareket eden Ö.O. ve M.A.C. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İl dışından Sivas'a geldikleri tespit edilen şüphelilerin aracındaki aramada çalıntı olduğu belirlenen 5 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN
2022-05-11 16:38:20
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.