Gecikmeli olsa da beyaz önlüklerini giydiler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi 1'nci sınıf ve salgından dolayı önlük giyemeyen 2’nci sınıf öğrencileri için Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi 1'nci sınıf ve salgından dolayı önlük giyemeyen 2’nci sınıf öğrencileri için Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi.

4 Eylül Kültür Merkezi Keykavus Salonu’nda gerçekleştirilen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alim, SCÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. İstiklal Marşı’nın ardından Tıp Fakültesi Açık Düşünce Topluluğu tarafından mini konser verildi.

Programda bir konuşma gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ataseven ailelerin öğrencileri en güzel şekilde emanet ettiklerini söyleyerek, “Bundan sonraki süreçte de biz öğretim üyelerinin bu gençleri beyaz önlüğü hayatlarına uygulayacak biçimde gayret etmemiz gerekiyor. Tıp Fakültesi hem akademik hem de söylediğimiz ideallere uygun bir şekilde öğrencilerimizi yetiştiriyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi mezunu olarak bunu en iyi şekilde gördüğümü ifade etmek istiyorum. Bizim Tıp Fakültesinde olma sebebimiz sosyal ve ekonomik açıdan refah seviyesi yüksek bir hayat yaşamak olmamalı. Bunlar ikincil kazançlarımız olmalı. Asıl gayemiz devletimize ve milletimize hizmet etmektir. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi en iyi şekilde eğitim vermekte ve hekim yetiştirmektedir.” dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim ise, “Bize emanet edilen bu gençleri ülkesini seven, vatanına bağlı, büyüklerine saygılı birer hekim olarak yetiştirmek bizim asli görevimizdir. Bu gençlerin yetişmesinde ve bu günlere gelmesinde asıl başarı ailelerindir. Her zaman ve her fırsatta öğrencilerimizin yanında olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Bu günden öğrencilerimizin giyeceği bu beyaz önlük onların önünde bembeyaz bir ufuk olsun. Bahtınız ve yolunuz açık olsun.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından tören tören öğrencilerin beyaz önlük giymesiyle töreni ile sona erdi.

