Sivassporlu taraftarlar maça yoğun ilgi gösteriyor

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DG Sivassporlu taraftarlar, Alanyaspor maçına yoğun ilgi gösteriyor.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında evinde Alanyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor'da taraftarlar maça yoğun ilgi gösteriyor. Maç öncesi stat çevresinde toplanan kırmızıbeyazlı taraftarlar erkenden tribünleri doldurmaya başladı.

Kırmızıbeyazlı taraftarlar, maç öncesi tribünlerin büyük kısmını doldurarak, sahada ısınma yapan takımlarına destek tezahüratlarında bulundular.

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