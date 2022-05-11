Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci karşılaşmasında DG Sivasspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Uğur’un sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Kayode topu ağlarla buluşturdu. Ancak gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.
13. dakikada Efecan’ın ceza sahasının sol çaprazından yaptığı ortada ceza sahası içerisindeki Eduardo'nun şutu üstten auta çıktı.
21. dakikada Juanfran’ın topu ceza sahası içerisindeki Eduardo’ya gönderdi. Apindangonye erken davranarak Eduardo’nun önüne düşen topu uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi.
43. dakikada ceza sahası içinde Juanfran’ın şutunda Ali Şaşal topu kornere çeldi.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Deniz Caner Özaral xx
DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Appindangonye xx, Caner xx, Ahmet xx Uğur xx, Ulvestad xx, Hakan xx, Erdoğan xx, Fajr xx, Gradel xx, Yatabare xx
Yedekler: Muammer, Cofie, Goutas, Sefa, Felix, Camara, Konate, Kerem, Ziya, Özkan
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Furkan xx, Milinovic xx, Juanfran xx, Borja xx, Fer xx, Novais xx, Efecan xx, Emre xx, Candeias xx, Eduardo xx
Yedekler: Yusuf, Musa, Ahmet, Umut, Efkan, Diedhiou, Awazeim, Fatih, Oğuz, Tayfur
Teknik Direktör: Felipe Mateos
Sarı Kartlar: Ulvestad, Ahmet (DG Sivasspor)
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