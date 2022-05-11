Sivasspor taraftarlarından muhteşem koreografi

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Sivasspor sahasında, Alanyaspor’u ağırlıyor. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan zorlu karşılaşma öncesi anlamlı bir koreografi yapıldı.

Sivassporlu taraftarının karşılaşma öncesi yaptığı koreografi büyük alkış toplarken, koreografiyi izleyenler o anları cep telefonları ile kaydetti. Türkiye Kupası’nın yer aldığı koreografide “Durma! Saldır” yazısı belirdi.

Kırmızıbeyazlıların bu anlamlı koreografisini yedek kulübesinde oturan her iki takımın futbolcuları da pür dikkat izledi.

Diğer yandan koreografi sosyal medyada da birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

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