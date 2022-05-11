Hikmet Karaman, Sivasspor-Alanyaspor maçını locadan izledi

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Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmayı Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda locadan takip etti.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Sivasspor ile Alanyaspor, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşıyor.

Dün Trabzonspor’u yenerek finale adını yazdıran Kayserispor’da teknik direktör Hikmet Karaman, SivasAlanya maçını izlemek için Sivas’a geldi. Karaman, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumunda locadan maçı izledi.

Deneyimli teknik adamın zaman zaman maçı tablet ile kaydettiği görüldü.

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