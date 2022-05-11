4 Eylül Stadyumu tamamen doldu

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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Sivasspor ile Alanyaspor’a ev sahipliği yapan Bahçeşehir Koleji Sivas Yeni 4 Eylül Stadı, bu sezon ilk kez kapalı gişe oldu.

Türkiye’nin ilk ekolojik stadyumu özelliğini taşıyan Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı, DG Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci ayağında tamamen doldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığınca yaptırılan, 27 bin 532 seyirci kapasiteli 4 Eylül Stadı, futbolseverlerin beğenisini kazandı. Bu sezon ilk kez tamamen dolan stadyumda taraftarlar maç boyunca takımlarına destek tezahüratlarında bulundular.

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