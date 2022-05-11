Alanyaspor’da büyük üzüntü!

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Alanyaspor deplasmanda Sivasspor ile 11 berabere kaldı ve kupaya veda etti. Maçın ardından Alanyasporlu futbolcular resmen yıkıldı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında DG Sivasspor sahasında Alanyaspor’u ağırladı. Maçtan Sivasspor 11 beraberlikle ayrıldı ve adını finale yazdırdı. Kupada saf dışı kalan Alanyaspor’da maç sonu büyük üzüntü hakimdi. Bazı futbolcular sahada yere çöktü, bazı futbolcular da hakeme büyük tepki gösterdi.

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