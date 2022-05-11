Yiğidolar’dan galibiyet pozu!

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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Sivasspor, sahasında Alanyaspor ile 11 berabere kaldı ve skor avantajıyla finale adını yazdırdı. Kırmızıbeyazlı takım maç sonu sahada galibiyet pozu verdi.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Sivasspor’a turu getiren golü 88’de Hakan Arslan attı. Kupada adını finale yazdıran Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Alanyaspor maçının ardından sahada galibiyet pozu verdi.

Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük etkileşim aldı.

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