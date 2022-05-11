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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

DHA

Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından


Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Sivasspor'a final hayırlı olsun. Kupayı da alabilirsek bu sezonu güzel bir şekilde taçlandıracağız" dedi. Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos ise, "Biz bu maçı Alanya'da son dakikada yediğimiz golle kaybettik" dedi.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmelerini sağlayan 1-1'lik Aytemiz Alanyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Finale çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çalımbay, "Her şeyden önce taraftara çok teşekkür ediyorum. Valimiz ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Onların sayesinde tribünler doldu. Maçlar da taraftarla başka oluyor. 1-0 mağlupken verilen destekle tekrar hücuma geçip gol kazandık. Taraftar 12'nci adam derler ama benim için 1'inci adam. İlk maçta aldığımız bir galibiyet var. Oyuncular bunu düşünerek geri çekilebiliyor. Ama biz maçın başında baskı kurduk. İkinci yarı başında da baskı kurduk. Alanyaspor kaliteli ve iyi oyunculara sahip bir takım. Kolay pes eden takım değil. Zor anlar yaşadık. İyi mücadele ederek ve gol de atarak maçı kazandık. Sivasspor'a final hayırlı olsun. Önemli olan sonunu iyi getirmek. Komşumuz Kayserispor'la final oynamak güzel. Demek ki iki Anadolu takımı final oynayabiliyor. Kayseri'yi de tebrik ediyorum. Tesadüfen ligin son maçını Kayseri ile oynayıp sonra final maçı oynayacağız. Şu an en çok maç oynayan takım biziz. Sezonu Avrupa kupası maçları nedeniyle en erken açan bizdik, yine en son bitiren de biz olacağız. Tüm oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Neticede kupayı alabilirsek sezonu güzel şekilde taçlandıracağız" dedi.
SANCHEZ: TURU İLK MAÇTA KAYBETTİK
Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos ise, "Öncelikle Kayserispor'u tebrik ettiğimiz gibi Sivasspor'u da tebrik etmemiz gerekiyor. Bugün kazandılar. Bu maçlar küçük detaylar üzerine kuruludur. Biz bu maçı Alanya'da son dakikada yediğimiz golle kaybettik. Bugün farklı bir stratejimizin olması lazımdı. Bugün sahaya bu şekilde çıktık. Arkadaşlarımızı tebrik etmek gerekiyor. Son saniyeye kadar arkadaşlarımız bizim istediğimiz oyunu oynadılar. Maça dezavantajlı başlamak bizi zorladı. İlk 10-15 dakika saha atmosferine alışmak için biraz bocaladılar ama bugün futbola elverişli bir saha ve dolu tribünler vardı. Bu maçları oynamayı kulübümüz ve bizler daha fazla öğrenmeliyiz. Bugün şanssızlıklar yakamızı bırakmadı. Milunovic ve yerine aldığımız Tayfur'un sakatlanması bizi olumsuz etkiledi. Rakibin attığı gole değinmek istiyorum. Ben görmedim, ama arkadaşların söylediğine göre korner verilen pozisyonda bizden hiç bir oyuncu topa dokunmamış. Ondan önce de faul pozisyonu vardı. Arkadaşlarımızın söylediği faul olmadığı yönündeydi. O faul korner oldu ve korner de gol oldu ve maalesef turu kaybettik" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Rıza Çalımbay açıklama
-Felipe Sanchez Mateos açıklamaDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI
2022-05-11 23:49:08

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