

Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)-DEMİR Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Kayserispor ile bir Anadolu derbisi olacak. Yıllardır çok değerli bir rakibimiz. Ama her iki takım da finali hak etti" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Aytemiz Alanyaspor ile kendi sahasında 1-1 berabere kalarak, ilk maçtaki 2-1'lik galibiyetin avantajıyla finale yükselen Demir Grup Sivasspor'da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç olduğunu söyleyen Otyakmaz, "Bir ara avantajı kaybettiğimiz dönemler oldu ama arkadaşlarımız geri dönmeyi bildiler ve finale çıkacak sonucu elde ettiler. Başta hocamızı ve futbolcularımızı tebrik ediyoruz. Ayrıca taraftarımızı da tebrik etmek gerekiyor. Bugün muhteşemdiler. Zaten hafta başında biletler satışa çıkınca ilgi, alaka vardı. Ondan sonra da valiliğimizin 'Minik Yiğidolar' organizasyonu ve belediye başkanımızın da biletleri taraftara hediye etmesi ile birlikte dolu statta oynadık. Taraftarın ne kadar önemli olduğunu, futbolun ayrılmaz bir parçası olduğunu bu maçta bir kez daha gördük. İki yıldır pandemiden dolayı böyle bir yoğunluk olmamıştı. Özlemişiz, teşekkür ederiz geldikleri için. İstanbul'daki final maçına da bütün taraftarımızı davet ediyoruz. İstanbul'da Sivaslıların ne kadar çok olduğunun bir şehir efsanesi olmadığını ispat etmemiz gerekiyor. Bütün derneklerimizi 26 Mayıs'taki final maçımıza davet ediyoruz" dedi.

'KAYSERİSPOR İLE BİR ANADOLU DERBİSİ OLACAK'

Final hakkında da açıklamalarda bulunan Otyakmaz, "Kayserispor ile bir Anadolu derbisi olacak. Yıllardır çok değerli bir rakibimiz. Bu sene çok değerli bir takım yaptılar. Kupada da çok ciddi rakiplerle mücadele edip, onları geçmeyi bildiler. Biraz da kupaya odaklanmışlardı. Ligde onlar da bizim gibi istikrarsız sonuçlar aldılar. Ama her iki takım da finali hak etti. Özellikle Kayseri'yi çok tebrik ediyoruz, önemli rakipleri elediler. Bizim için elediklerini düşünüyoruz. Onlara da başarılar diliyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Otyakmaz açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Alperen YILDIZ

2022-05-12 00:04:37



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