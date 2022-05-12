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Rıza Çalımbay: “Bunun sonunu getirmeliyiz” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Taraftar birinci adamdır” “Zorlandık ve iyi mücadele ettik”

İHA

Rıza Çalımbay: “Bunun sonunu getirmeliyiz” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Taraftar birinci adamdır” “Zorlandık ve iyi mücadele ettik”

Alanyaspor ile 11 berabere kalan ve avantajlı skorla Türkiye Kupası’nda finale çıkan DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Sivasspor’a final hayırlı olsun. Şimdi önemli olan bunun sonunu getirmek. Komşumuz Kayserispor ile oynamak bana göre çok çok güzel bir şey. İki Anadolu takımı final oynayabiliyor” dedi.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Alanyaspor ile sahasında karşı karşıya gelen ve sahadan 11 beraberlikle ayrılarak kupada finale yükselen Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.
Çalımbay, “Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Taraftarlarımız maçlara gelmediği için çok üzgün olduğumuzu söyledik ve bu maça gelmelerini istedik ve geldiler. Ben başta Sayın valimize ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten onlarda büyük fedakarlık yaptılar ve onların sayesinde de tribünlerimiz doldu. Gördüğünüz gibi taraftarla maçlar bambaşka oluyor. 10 mağlup durumdayken taraftar desteği ile atağa geçtik ve gol kazandık. Herkes taraftara 12. adamdır der, ben 1. adamdır diyorum. Ne kadar çok taraftarla oynarsanız o kadar çok motive oluyorsunuz” dedi.

“Sivasspor’a final hayırlı olsun
Çalımbay, Kayserispor ile final oynayacaklarını söyleyerek, “Sahanın içine gelince, ilk maçta aldığımız bir galibiyet var. Bunun neticesi olarak oyuncular zaman zaman bunu düşünüp geri çekilebiliyorlar. Ama biz öyle düşünmedik. Maçın başında baskı kurduk. İkinci yarıda da baskı kurduk. Alanya takımı gerçekten iyi bir takım, çok kaliteli oyunculara sahip bir takım. Öyle kolay kolay pes edecek bir takım değildi. Zor anlarda yaşadık ama ne olursa olsun iyi mücadele ederek, golümüzü de atarak güzel bir maç kazandık. Sivasspor’a final hayırlı olsun. Şimdi önemli olan bunun sonunu getirmek. Komşumuz Kayserispor ile oynamak bana göre çok çok güzel bir şey. İki Anadolu takımı final oynayabiliyor. Bunun için Kayseri’yi de tebrik ediyorum. Tesadüf ligin son maçını Kayseri ile oynayıp bir süre sonrada kupada karşılayacağız. Ligin en çok maç oynayan takımı biziz. İlk önce biz başladık en son yine ligi biz kapatacağız. Tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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