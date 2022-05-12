Felipe Mateos: “Şanssızlıklar peşimizi bırakmadı” Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Mateos: “Sivas’ı tebrik etmeliyiz” “İlk 15 dakika bocaladık”

DG Sivasspor deplasmanından 11 beraberlikle ayrılan ve Türkiye Kupasına veda eden Alanyaspor’da Teknik Sorumlu Felipe Mateos, maçın ardından, “Bu maçları oynamayı daha fazla öğrenmeliyiz. Bugün şanssızlıklar peşimizi bırakmadı. Sanırım bugün şanssızdık” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Sivasspor deplasmanından 11 beraberlikle ayrılan ve kupada saf dışı kalan Alanyaspor’da Teknik Sorumlu Felipe Mateos, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Mateos, “Öncelikle Kayserispor’u tebrik ettiğimiz gibi Sivas’ı da tebrik etmemiz gerekiyor. Bugün kazandılar. Bu maçlar her zaman küçük detaylar üzerine kurulu maçlar. Biz galiba bu maçı Alanya’da yediğimiz golle kaybettik. Çünkü sahaya çıktığımızda farklı bir strateji olması lazımdı. Maçta öne geçmeye yönelik bir strateji ve planımız vardı. Arkadaşlarımızı tebrik etmem gerekiyor. Yaşadığımız son talihsizliğe kadar bizim istediğimiz yönde oynadılar. Sahada onlardan istediğimiz oyunu oynadılar. Maça dezavantajlı başlamış olmak bizi biraz zorladı. İlk 15 dakika sahaya ve atmosfere alışmak için biraz bocaladılar. Ama çok çabuk reaksiyon verdiler. Futbola elverişli bir saha ve dolu tribünler vardı. Buda açıkçası iyiydi. Bu maçları oynamayı daha fazla öğrenmeliyiz. Bugün şanssızlıklar da peşimizi bırakmadı. Sanırım bugün şanssızdık” dedi.

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