Sivas’ta final sevinci!

Kanlı Ay tutulması ne zaman, hangi gün?

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ziraat Türkiye Kupası’nda DG Sivasspor’un finale yükselmesi, Sivas’ta coşkuyla kutlandı.

Sivasspor’un, Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Alanyaspor ile 11 berabere kalan ve avantajlı duruma geçerek finale yükselmesinin ardından taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'na maçı izleyen futbolseverler, karşılaşma sonunda kent meydanına giderek kutlama yaptı.

Tarihi Kent Meydanı olmak üzere cadde ve meydanları dolduran Sivaslılar, sevinç gösterilerinde bulundu. Arabalarla konvoy yapan taraftarlar, gönüllerince eğlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.