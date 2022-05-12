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Üniversite de lezzetler yarıştı Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde 25 üniversitenin katılımıyla yöresel lezzetler yarışması düzenlendi

İHA

Üniversite de lezzetler yarıştı Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde 25 üniversitenin katılımıyla yöresel lezzetler yarışması düzenlendi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde 25 üniversitenin katılımıyla yöresel lezzetler yarıştı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesinde gerçekleştirilen yarışmaya 25 üniversiteden 100 takımda 150 öğrenci katıldı. Kurayla belirlenen yarışmada öğrenciler, 2 kategoride yarıştılar. ‘Anadolu’nun mirası soframda’ mottosuyla gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler zamana karşı yarışarak hünerlerini sergiledi. Alanında duayen şeflerin jürilik yaptığı yarışmada yarışmacılar 9 açıdan değerlendirildi. Yarışmacılar temsil ettikleri şehirlerin unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekleriyle jüri karşısına çıktılar.
“Ordu’nun bütün lezzetlerini bir mantı içerisinde”
Yarışmacılardan Meltem Uyan, “Melonya ve kişnişle birlikte hazırladığımız soman iç harcıyla birlikte Gürcü mantısı şeklini verdiğimiz balık mantısı yapıyoruz. Şuan çok profesyonel çalıştığımızı düşünüyorum, her şey çok güzel devam ediyor, her şey tam zamanında yetişecek. Rakiplerime de başarılar diliyorum. Birinci olacağımı düşünüyorum. Bu yemek çok iddialı ve tam gelenekselliği konuşturduğumuz bir yemek olduğunu düşünüyorum. Ordu’nun bütün lezzetlerini bir mantı içerisinde topladığımızı düşünüyorum. Unutulmaya yüz tutmuş otları Gürcü mantısı şeklinde birlikte servis ediyoruz” dedi.
“Bu yarışmada en önemli husus kültürel mirası yaşatmak”
Yarışma hakkında bilgiler veren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç Bu yarışma ulvi bir amaç taşıyor, diğer yarışmalardan ayıran üç temel unsuru içerisinde barındırıyor. Bu yarışmada en önemli husus kültürel mirası yaşatmak üzerine bir planlama yapılmıştır. Anadolu’da unutulmaya yüz tutmuş çok sayıda eser var. Biz bu eserleri bir yarışma öncülüğünde taşımak istiyoruz. Bu amaçla bir seyahate çıktık, bu seyahatte bize yol arkadaşlığı yapan 25 üniversite bulunmakta. 2 ana kategoride yapılmakta ve yaklaşık olarak 150 yarışmacı gelmiş durumda, 100 takım gelmiş durumda. Yörelerine ait unutulmaya yüz tutmuş eserleri bu mutfaklarda sergileyeceklerdir. Bu yarışmaya ev sahipliği yapmak için 3 senedir hazırlanıyoruz. Mutfaklarımızla, salonlarımızla, müzemizle, jüri odamızla, burayı yapacak organizasyon ekibimizle, şeflerle bu yarışmaya hazırladık” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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