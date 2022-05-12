TFF 2. Lig Play-Off: Sivas Belediyespor: 0 - Bodrumspor: 0

TFF 1. Lig’e yükselme PlayOff çeyrek final ilk maçında Sivas Belediyespor, sahasında Bodrumspor ile 00 berabere kaldı.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Alper Akarsu xx, Cem Özbay xx, Ogün Kamacı xx
Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş xx, Gökhan Çetinus xx, Uğur Bulut xx, Yasin Elmas xx (Mustafa Aydın dk. 88 ?), Alpay Koçaklı xx, Ozan Kılıçoğlu xx, İlhami Siraçhan Nas x (Furkan Sağman dk. 86 ?), Eşref Korkmazoğlu xx, Yücel Candemir xx (Oğuzhan Bozkurt dk. 74 ?), Abdullah Topkara xx, Enes Yılmaz xx
Bodrumspor: Ali Türkan xx, Erkan Değişmez xx, Süleyman Özdamar xx, Samet Yalçın xx (Yekta Kurtuluş dk. 87 ?), Süleyman Güneş xx (Burhan Eşer dk. 71 x), Üzeyir Ergün xx, Onur Akbay xx, Celal Dumanlı x (Berk İsmail Ünsal dk. 76 ?), Bahadır Erol xx, Cenk Şen, Erem Çetinkaya xxx
Sarı kartlar: Yücel Candemir, Yasin Elmas, Uğur Bulut, İlhami Siraçhan Nas (Sivas Belediyespor), Onur Akbay, Bahadır Erol, Üzeyir Ergün (Bodrumspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.