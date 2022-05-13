Sivas DAP’tan 70 milyonluk destek aldı DAP’ın 2022 yılında Sivas’ta destekleyeceği 8 projenin protokolleri imzalandı

Doğu Anadolu Projesi (DAP) tarafından Sivas’ta 2022 yılı içerisinde desteklenecek 8 proje için DAP ve Sivas Valiliği arasında protokol imzalandı.

İmza töreni Sivas Valiliği Vali Dr. Hasan Canpolat Toplantı Salonunda gerçekleşti. İmza törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, DAP İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirören, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın ve il protokol üyeleri katıldı. İmza töreni öncesi konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, DAP’tan bugüne kadar 70 milyon lira proje desteği aldıklarını belirterek, “Şehrimiz 2016 yılından itibaren DAP programına dâhil edildi. Bugüne kadar bu program dahilinde de 70 milyon destek aldı. Bu projeleri önemsiyorum gerek DAP olsun gerek diğer bakanlıklardan aldığımız hibeler olsun bunlar çok değerlidir. Hayal kurmak, hayalleri projeye dönüştürmek aldığın kaynakla da bunu hayata geçirmektir. Dolayısıyla bir kurumun dinamik ve diri olması içinde çok büyük katkıları var. Tabi asıl olanda o bölgenin sosyoekonomik ve kültürel yapısına katkı sağlanması. Dolayısıyla DAP’ın 2016 yılından itibaren bize destekleri çok kıymetli. Güzelde bir iş birliğimiz var. Sivas’ta proje yapma ve proje üretme konusunda çok tecrübe ve maharetli bir il olduğunu söyleyebilirim. İnşallah bu kurumsal anlayış hep devam eder ve Sivas’ımız daha fazla DAP’tan faydalanır” ifadelerini kullandı.

“ 5 ayrı programda toplam 8 proje hayata geçecek”

Projelerin, Tarımsal sulamadan birçok alanı kapsayacağını belirten Ayhan, “Bazı ilçelerimizde bu desteği güzel kullanıyor. Geçmişte olan örneklerden görebiliyoruz, gerek Şarkışla olsun gerek Yıldızeli olsun, kaymakam ve belediye başkanlarımızda bundan faydalanıyor. Çok proje yapıldı, il genelinde 54 proje vardı. Projeler puanlandı ajans tarafından değerlendirildi ve ardından istişare edildi. 6 kurumumuz tarafından 5 ayrı programda toplam 8 proje hayata geçecek. Tarımsal sulamadan hayvancılığa, yem bitkilerinden eğitimkültür projelerine kadar farklı alanlarda uygulayacağımız tüm projelerimizin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ardından 13 milyon lire maliyetli 8 projelerin imza töreni gerçekleşti.

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