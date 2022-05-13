Jandarmadan özel eğitim öğrencilerine özel ziyaret

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Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri özel eğitim öğrencilerine özel ziyarette bulundu.

Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, 1016 Mayıs Engelliler ve 0713 Mayıs Trafik Haftası çerçevesinde ilçede bulunan özel eğitim öğrencilerini ziyaret ederek, öğrencilere trafik konularında bilgilendirme yaptı. Bilgilendirmenin ardından öğrencilere boyama kitapları ve Trafik dedektif kartı hediye edildi.

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