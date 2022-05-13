Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kaza yapan muhtar ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza SivasAnkara karayolu üzerinde meydana geldi. 58 BP 720 plakalı Ford marka minibüsü ile Kalın köyünden Yıldızeli ilçesine giden Kalın Muhtarı Kelal Kol, ilçeye 6 kilo metre kala aracının lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Metrelerce sürüklenen ve takla atan araç kullanılmaz hala geldi. Ağır yaralanan Kol ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.