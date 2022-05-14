Sivasspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü



SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 37'nci hafta maçında deplasmanda pazartesi günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması yaptı. Kırmızı-Beyazlılar kentte yarın yapacağı son antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak Rize'ye gidecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-05-14 14:25:35



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