Rıza Çalımbay: "Tek amacımız kupayı almak" Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay: "Oyuncularda bıkkınlık olabilir" "Centilmence mücadele etmeliyiz"

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bu sezon tek hedeflerinin Türkiye Kupası olduğunu söyledi. Çalımbay, "Tek amacımız kupayı alıp bunu taçlandırmak, kupayı Sivasımıza vermek" dedi.

Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ikinci maçında tribünleri dolduran taraftarlara teşekkür ederek mükemmel bir taraftar desteği olduğunu söyledi. Kendisi için taraftarın her zaman 12. adam değil, 1. adam olduğunu belirten Çalımbay, Alanya maçında mağlup durumdayken yapılan destekle güzel bir oyun sergileyip golü bulduklarını aktardı.

"Tarihinde ilk defa Sivasspor finale kalıyor" diyen Rıza Çalımbay, takımın finale nasıl geldiğini, neler yaptığını, ne sıkıntılar yaşadığını görüp bunların kıymetini iyi bilmek gerekliliğini dile getirdi.

Sivasspor için her türlü fedakarlığın yapılması gerektiğini aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

"Takımı maça hazırlamak, iyi bir duruma getirmek, motive etmek için her şeyin yapılması gerekiyor. İstanbul'da en çok Sivaslı yaşıyor. Bu da Sivas için hakikaten tarihi bir fırsat. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Onun için de herkesin fedakarlık yapması gerekiyor. Yönetimin, taraftarların bizlerin de fedakarlık yapması gerekiyor. Kafamızı iyice yormamız kalan iki haftayı mükemmel şekilde bitirmemiz gerekiyor. İki hafta maç oynayacağız. Kasımpaşa maçın da bazı arkadaşlarımızı dinlendirdik. Galatasaray maçında oynayan hemen hemen hepsini dinlendirdik. Sadece kupada cezalı olduğu için Mustafa Yatabare'yi oynattık. Biz o maçı bazı arkadaşlarımız kendi kendilerine yorum yapabilirler ama bizim o maçta takımı korumamız gerekiyordu koruduk onda da haklı çıktık."



"Her şeyimizi kupaya verdik"

Çalımbay, bu süreçte 50'den fazla maça çıktıklarını, müsabakalarda sakatlıklardan dolayı sıkıntı yaşadıklarını kaydetti. Çalımbay, "Şu anda her şeyimizi kupaya verdik. Finale de kadar geldik. Artık herkesin finalde bu takıma sahip çıkması gerekiyor. Herkesin bu takıma fedakarlık yapması gerekiyor. Onun dışında zaten bu takım bana göre gerektiği her şeyi yaptı. Sivas'a çok güzel günler yaşattı. Hiçbir zaman Sivas'ın tarihinde üst üste Avrupa'ya gittiği bir zaman da yok. O da bizim için bir talih. Aldığımız puanlar bizim için bir talih. Avrupa kupalarına gitmek hakikaten çok güzel bir şey, yani 3 sezondur güzel şeyler yaptık. Tek amacımız kupayı alıp bunu taçlandırmak, kupayı Sivas'ımıza vermek." değerlendirmesinde bulundu.



"Hedefimiz oradan puan ve puanlar almak"

Deplasmanda karşılaşacakları Rizespor ile ilgili konuşan Rıza Çalımbay, bu maça tam kadro çıkma şanslarının olmadığını söyledi. Takımdaki diğer futbolculara şans verilmesi gerektiğine değinen Çalımbay, "Tek hedefimiz oradan puan ve puanlar almak. Çünkü ligin sonu geliyor. Oyuncularda yorgunluk, bıkkınlık her şey olabilir. Onları güzel şekilde ayarlamak, dengelemek gerekiyor" dedi.



"Kayseri bizim kardeş ilimiz"

Kalan müsabakalardan iyi sonuçlar almak istediklerini anlatan Çalımbay, "Kasımpaşa maçında mağlup olduk diye üzüldüm. Ama mecburen de öyle bir kadro çıkarmak zorundaydık. Burada da 2 tane maçta birinci Rize, ikincisi de zaten çok tesadüf bir şey Kayserispor ile oynayacağız. Kayseri ile oynayacağız ve 34 gün sonra da Kayseri ile kupada final oynayacağız. Şuna çok sevindim, biliyorsunuz Kayseri ile Sivas arasında bir gerginlik var. Çok eskiden. O bitti artık. Kayseri bizim kardeş ilimiz. Buradan bazen uçaklar kalkmaz oraya gideriz, oradan yolculuğumuzu yaparız. Yani çok şeyi paylaştığımız bir yer Kayseri. Onlarla maç oynamak çok güzel bir şey. İki Anadolu takımının kupa maçını oynaması bence büyük bir olay. Bu kadar bütçeye sahip olan Fener'i, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzon'u diğer takımlar da dahil yani bizden ve Kayseri'den daha büyük bütçelere sahip takımlar var onlar yok ama bir Sivas bir Kayseri var. O yüzden iki il de iki takım da bunun kıymetini bilip güzelce, centilmence mükemmel bir mücadele edip maçı oynamamız gerekiyor. Öyle de oynayacağız. Tabi ki hak eden de maçı kazanacak. Bu bir gerçek. Ama biz çok istiyoruz çünkü Sivasspor'un Türkiye Kupası yok. Kayseri'nin tahmin ettiğime göre bir kupası var onun için biz de onu başarmak istiyoruz. Tek hedefimiz bu" diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.