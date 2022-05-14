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Rıza Çalımbay: İki Anadolu takımının final oynaması büyük olay

DHA

Rıza Çalımbay: İki Anadolu takımının final oynaması büyük olay


SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Kayseri bizim kardeş ilimiz. Çok şeyi paylaştığımız bir yer Kayseri. Onlarla maç oynamak çok güzel bir şey. İki Anadolu takımının kupa maçını oynaması bence büyük bir olay. O yüzden iki il de iki takım da bunun kıymetini bilip güzelce, centilmence mükemmel bir mücadele edip maçı oynamamız gerekiyor" dedi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay, ligdeki Çaykur Rizespor ve Türkiye Kupası finalindeki Yukatel Kayserispor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 
Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ikinci maçında tribünleri dolduran taraftarlara teşekkür etti. Kendisi için taraftarın her zaman 12'nci değil, 1'inci adam olduğunu belirten Çalımbay, Alanya maçında mağlup durumdayken yapılan destekle güzel bir oyun sergileyip golü bulduklarını anlattı. 
Sivasspor'un tarihinde ilk kez finale yükseldiğini belirten Çalımbay, büyük sıkıntılarla elde edilen bu başarının kıymetini iyi bilmek gerekliliğini dile getirdi.
Sivasspor için her türlü fedakarlığın yapılması gerektiğini aktaran Çalımbay, "Takımı maça hazırlamak, iyi bir duruma getirmek, motive etmek için her şeyin yapılması gerekiyor. İstanbul'da en çok Sivaslı yaşıyor. Bu da Sivas için hakikaten tarihi bir fırsat. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Onun için de herkesin fedakarlık yapması gerekiyor. Yönetimin, taraftarların bizlerin de fedakarlık yapması gerekiyor. Kafamızı iyice yormamız kalan iki haftayı mükemmel şekilde bitirmemiz gerekiyor. İki hafta maç oynayacağız. Kasımpaşa maçın da bazı arkadaşlarımızı dinlendirdik. Galatasaray maçında oynayan hemen hemen hepsini dinlendirdik. Sadece kupada cezalı olduğu için Mustafa Yatabare'yi oynattık. Biz o maçı bazı arkadaşlarımız kendi kendilerine yorum yapabilirler ama bizim o maçta takımı korumamız gerekiyordu koruduk onda da haklı çıktık" dedi.
Sivasspor'un 2 seneden beri çok güzel şeyler yaptığını vurgulayan Çalımbay, sezonu ilk açan takımın kendileri olduğunu en son maç yapacak takımın da kendileri olduğunu ifade etti.
 "HER ŞEYİMİZİ KUPAYA VERDİK"
Çalımbay, bu süreçte 50'den fazla maça çıktıklarını ve yaşanan sakatlıklardan dolayı sıkıntı yaşadıklarını vurgulayarak, "Şu anda her şeyimizi kupaya verdik. Finale de kadar geldik. Artık herkesin finalde bu takıma sahip çıkması gerekiyor. Herkesin bu takıma fedakarlık yapması gerekiyor. Onun dışında zaten bu takım bana göre gerektiği her şeyi yaptı. Sivas'a çok güzel günler yaşattı. Hiçbir zaman Sivas'ın tarihinde üst üste Avrupa'ya gittiği bir zaman da yok. O da bizim için bir talih. Aldığımız puanlar bizim için bir talih. Avrupa kupalarına gitmek hakikaten çok güzel bir şey, yani 3 sezondur güzel şeyler yaptık. Tek amacımız kupayı alıp bunu taçlandırmak, kupayı Sivas'ımıza vermek" diye konuştu. 
"İKİ ANADOLU TAKIMININ KUPA MAÇINI OYNAMASI BÜYÜK OLAY"
Ligde Çaykur Rize maçından sonra Kayserispor ile oynayacaklarını hatırlatan Çalımbay, "Kayserispor ile lig maçı oynayacağız ve 3-4 gün sonra da Kayseri ile kupada final oynayacağız. Şuna çok sevindim; biliyorsunuz Kayseri ile Sivas arasında bir gerginlik var. Çok eskiden. O bitti artık. Kayseri bizim kardeş ilimiz. Buradan bazen uçaklar kalkmaz oraya gideriz, oradan yolculuğumuzu yaparız. Yani çok şeyi paylaştığımız bir yer Kayseri. Onlarla maç oynamak çok güzel bir şey. İki Anadolu takımının kupa maçını oynaması bence büyük bir olay. Bu kadar bütçeye sahip olan Fener'i, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzon'u, diğer takımlar da dahil bizden ve Kayseri'den daha büyük bütçelere sahip takımlar var. Onlar finalde yok ama bir Sivas bir Kayseri var. O yüzden iki il de iki takım da bunun kıymetini bilip güzelce, centilmence, mükemmel bir mücadeleyle maçı oynamaları gerekiyor. Öyle de oynayacağız. Tabi ki hak eden de maçı kazanacak. Bu bir gerçek. Ama biz çok istiyoruz, çünkü Sivasspor'un Türkiye Kupası yok. Kayseri'nin tahmin ettiğime göre bir kupası var. Onun için biz de onu başarmak istiyoruz. Tek hedefimiz bu" dedi.
Deplasmanda karşılaşacakları Çaykur Rizespor maçı ile ilgili de konuşan Çalımbay, bu maça tam kadro çıkma şanslarının olmadığını söyledi.
Takımdaki diğer futbolculara şans verilmesi gerektiğine değinen Çalımbay, "Tek hedefimiz oradan puan ve puanlar almak. Çünkü ligin sonu geliyor. Oyuncularda yorgunluk, bıkkınlık her şey olabilir. Onları güzel şekilde ayarlamak, dengelemek gerekiyor" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Rıza Çalımbay açıklama
DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2022-05-14 15:58:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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