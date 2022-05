Asırlık geleneği böyle yaşattılar, hem izlemeye hem tadına doyulmadı Sivas’ta Ziraat Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyonda kadınların geleneksel yöntemlerle gözleme hazırlaması renkli görüntüler oluşturdu

New York'ta silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Sivas’ta Ziraat Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyonda kadınların davetlileri ikram edilmek üzere geleneksel yöntemlerle gözleme hazırlaması renkli görüntüler oluşturdu.

Sivas’ta Ziraat Odası Tarafından ‘Çiftçiler Günü’ dolayısı ile bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe katılan davetlilere geleneksel yöntemlerle hazırlanan gözleme ikram edildi. Ekip çalışması ile hazırlanan gözlemeler renkli görüntüler oluşturdu. Davetliler bölgede; gilik, loluk ve harçtan olarak ta adlandırılan bölgeye has gözlemelerin hem izlemeye hem de tadına doyamadı.



Ekip çalışması gerektiriyor

Bölgede ağırlıkla gilik olarak adlandırılan Sivas’a has gözleme türü asırlardır mahalle aralarında ekip çalışması ile pişiriliyor. Bir gün önceden hazırlanan hamurlar dinlenmeye bırakılıyor. Ertesi gün açılmaya başlanan hamurlar içlerine konulan harçlarla pişmeye bırakılıyor. Piştikten sonra sıcak ekmeğe sürülen tereyağıyla tüketiliyor. Patatesli, pancarlı, çökelekli, kıymalı olarak pişirilen gözlemelerin özelliğini yitirmemesi için ekip çalışması şart. Hamur aşamasından pişme aşamasına kadar zaman kaybedilmemesi gerektiği için her aşama farklı bir elden geçiyor.



Tek kişi yapamaz

Gözleme yapımının aşamalarından bahseden Mevlide Mert, “ Bizde adet böyledir, toplanır yaparız sonra yeriz. Yuha ekmeği yaparız, gözleme yaparız sonra toplanır yeriz. Ispanaklı, pancarlı, patatesli, kıymalı yaparız. Hamurunu tuzlu suyla yoğururuz akşamdan, ununu eleriz, tepsilere dizeriz yumakları sabaha da hazır oldu başladık yapmaya. Etli olanın içerisinde mayonuz, soğan çökeleklinin içine mayonuz, yeşil soğan doğrarız tuz ve zeytin yağ koyarız. Birisi açıyor, birimiz yapıyor, diğerleri pişiriyor en son yağlanıyor. Bu yiyeceğin yapım aşaması bu. Kolay bir yemek olmadığı için tek kişi yapamaz 45 kişi yapıyoruz” dedi.



Herkesin farklı bir görevi var

Ekip çalışmasında hamurlara harç koyma görevini üstlenen Jale Yıldız, “ Ben gözlemelerin içini diziyorum. Biz bunları kıymalı, patatesli, çökelekli, ıspanaklı, yapıyoruz. Pandemiden dolayı geçen sene yapamadık ama bu sene yapıyoruz. Herkes birbirine yardım ederek yapıyoruz. Bizim kendi tandırlarımız var orada da yoğurup yapıyoruz arkadaşlarla. Hep beraber toplanıp yuha yaparız, gözleme yaparız. Bu yemek tek başına olmaz biri pişirecek, birisi içini dizecek, birisi açacak. Komşularla birbiriyle yardımlaşarak yapıyoruz.” dedi.



Asırlardır böyle yapılıyor

Bu geleneğin asırlık olduğunu belirten Fadime Polat, “Bu aslında yöresel bir yemektir ve asırlarca yapılmıştı. Bizim amacımız çeşit çeşit yemekler sunmaktır. Çökelekli, patatesli, pancarlı yaparız. Bazı yerlerde bazlama denir, bazı yerlerde içerisinde bulunan harçtan alır patates, çökelekli, pancarlı denir. Gilik veya loluk dendiği de oluyordur. İç Anadolu bölgesi hamur işini iyi bilir, Sivas hamur işiyle ünlüdür” şeklinde konuştu.

