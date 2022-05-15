Sivasspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

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SİVAS, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma-erme hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Takım, idman sonrası Rize'ye geçerek kampa girecek.

Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 20.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Suat Arslanboğa görev yapacak. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-05-15 13:20:35



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