Aile bağları çeneleri kadar güçlü Dünyanın en iyi koruma köpekleri arasında gösterilen kangallar güçleri kadar aile bağlarıyla da dikkat çekiyor

Dünyanın en iyi koruma köpekleri arasında gösterilen kangallar güçleri kadar aile bağlarıyla da dikkat çekiyor.

Anadolu aslanı olarak da bilinen kangallar karakterleri ve güçleri ile dünyanın en iyi koruma köpekleri arasında gösteriliyor. Kangalları diğer tüm türlerden ayıran özellikleri ise karakterleri. Sahibine ait ne varsa canı pahasına koruyan bu köpekler sahipleri ile arasında duygusal bir bağ kurdukları gibi diğer türlerin aksine aile bağlarıyla da dikkat çekiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Uzman Kangal Yetiştiricisi ve Eğitmeni Hüseyin Yıldız, kangalların gönülden aile bağı kurduklarını belirtip, “Öyle bir içsel yapıları ve duyuları vardır ki içgüdüsel olarak bunların birbirlerine programlı olmaları çok önemli. Aile bağları yan yanayken, uzaktayken ve ayrılırken çok kuvvetli. Ayrılırken inanılmaz bir hasret duyuları devreye girer. Ailesinden biri gittiğinde yiyip içmezler. Geldiğinde birkaç gün önceden sevincini belli edip karşılarlar. O mutluluğu size gösterirler, zıplarlar, oynarlar sizinle o bağı yaşamaya başlarlar ve size de yaşatırlar. Bir kangal köpeğinin eşini veya anneden yavrusunu, babasını yavrudan uzaklaştırmak kadar kötü bir şey olamaz. Ciddi bir tahribat oluşuyor, üzülüyorlar, yemeden düşüyorlar, mutsuz oluyorlar. Çünkü onlar aile bağlarını gönülden kuruyorlar. Sahibine de öyleler, sahibinin tavuğuna, eşeğine, atına, davarına her şeyine öyleler. Evden ayrılan her birey onlar için ciddi bir ölümdür.” dedi.

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