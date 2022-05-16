Sivas'taki iş hanı, esnafı tedirgin eden farelerden temizlendi



Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, kullanılmayan hurda dükkanında çıkan fareler nedeniyle esnafın sıkıntıya girdiği iş hanı, belediye ekipleri tarafından ilaçlanarak temizlendi. Lağımdan geldiği belirlenen farelerin iş hanı içine çıktığı yağmur suyu hattı kapatıldı.

Küçükminare Mahallesi Dikilitaş Caddesi'ndeki Kangal İş Hanı'nda, 3 ay önce ölen Mustafa Akpolat'ın sahibi olduğu ve bu süreçte açılmayan hurda dükkanında çıkan fareler, esnafı tedirgin etti. Çay ocağı, el işi malzemesi satan dükkanlar, market ve bıçakçıların olduğu iş hanındaki esnaf, kendi çabalarıyla, etrafta gezinen farelerle mücadelede sonuç alamadı. Esnafın şikayetiyle Sivas Belediyesi ekipleri müdahale etti. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri handaki çalışmada, farelerin lağımdan geldiğini ve yağmur suyu hattından çıktığını tespit etti. Dükkanın önündeki yağmur suyu hattı kapatıldı. Ayrıca dükkanın önündeki malzemeler de kaldırılıp han ilaçlandı. Fare sorununun çözüldüğü iş hanı esnafı rahat nefes aldıklarını ifade etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-05-16 13:00:40



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