Sivas için 15 bin kişilik istihdam sözü Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde yer tahsisi yapılan 45 firmadan 15 bin kişilik istihdam sözü aldıklarını söyledi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde yer tahsisi yapılan 45 firmadan 15 bin kişilik istihdam sözü aldıklarını söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Mayıs ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Çetin Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi. Nisan ayı karar özetlerinin okunmasının ardından mizan ve masraf listeleri görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Yönetim Kurulu çalışmaları hakkında Meclis Üyelere bilgi verdi.

Demirağ OSB’de yer tahsisleri ve temel atma törenlerinin devam ettiğini dile getiren Başkan Eken, “Demirağ OSB’de temel atmalar ve yer tahsisleri devam ediyor. Son olarak Türkiye’de 1. Avrupa ikinci sırada yer alan Tezmaksan 250 Milyon TL’lik yatırım için temel attı. Türkiye’nin önemli firmalarının temel atma törenleri önümüzdeki günlerde de devam edecek. Demirağ’da güzel şeyler olmaya devam edecek. Şuana kadar 45 firmaya yer tahsisi yaptık ve 15 bin kişinin istihdamı için taahhüt aldık.” Dedi.

29 Mayıs’ta İstanbul’da 400 iş insanı ile bir araya geleceklerini ifade eden Başkan Eken, “29 Mayıs’ta Valimizle, Belediye Başkanımızla, İstanbul Haliç Kongre Merkezinde 400’e yakın Sivaslı iş adamlarımız başta olmak üzere iş insanlarıyla toplantı yapacağız. Sivas’a yatırım yapanlarda var, yatırım yapmayı düşünenlerde var. Türkiye’nin her yerinden yatırımcılarımıza yer veriyoruz. Kim gelirse gelsin yerimiz var. Yeter ki yatırım yapsın, doğru yatırım yapsın, rant elde etmek için değil buraya memleketine hizmet etmek istesin. İstihdama ve ihracata katkı sağlayacak tüm firmalarımıza yer veriyoruz” diye konuştu.

Sivasspor’un İstanbul’da oynayacağı kupa finali içinde meclis üyelerine tam kadro katılalım çağrısı yapan Eken, “Sivasspor’umuz Türkiye Kupası final maçında 26 Mayıs’ta İstanbul’da Kayserispor ile karşılaşacak. Bizde bu maç için taraftarlarımıza gerekli desteği vereceğiz. Buradan bir de çağrıda bulunmak istiyorum; İstanbul’da yaşayan Sivaslıları bu önemli maç için stadyuma davet ediyorum. Özellikle derneklerimizin taşın altına elini koyması lazım. Haydi İstanbul’daki Yiğidolar, inşallah hepinizle stadyumu dolduralım ve kupayı ilimize getirelim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.