Kalp krizi geçiren trafik polisi hayatını kaybetti

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde trafik polis Ünlü Çığır (50), görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde meydana geldi. İstasyonda görevli, evli ve 3 çocuk babası trafik polisi Ünlü Çığır, çalıştığı sırada aniden fenalaştı. Meslektaşlarının durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarla gelen sağlık ekibince ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çığır'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. 40 dakika boyunca kalp masajı uygulanan Çığır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Çığır'ın, Nevşehir'e bağlı Gülşehir ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-05-16 13:56:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.