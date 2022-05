Vali Ayhan’dan STSO’ya veda

Şanlıurfa Valiliğine atanan Vali Salih Ayhan, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken ve Yönetim Kurulu Üyelerine veda ziyaretinde bulundu.

Başkan Eken veda ziyaretinde yaptığı açıklamada, “İş dünyamızın her zaman yanında olan, Sivas için birlik ve beraberlik içerisinde çalıştığımız Valimiz Salih Ayhan’a, görev süresi boyunca yapmış olduğu hizmetler nedeniyle teşekkür ediyorum. Yeni görev yerinde başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Eken sözlerini şu şekilde sürdürdü; “4 yıl kendisi ile çalışma imkanı buldum. Çok başarılı işlere imza attığına şahit oldum. Şehrin önünün açılmasında, iş dünyamız için tüm üyelerimiz için her zaman ulaşabildiğimiz bir valimizdi. Ölene kadar dostluğumuz devam edecektir. Şehrimiz başarılı ve Sivas sevdalısı bir valisini yolcu ediyor. Sayın valimize ilimiz, ilçelerimiz ve iş dünyamız adına yaptığı başarılı işler nedeniyle teşekkür ediyorum. yolu bahtı açık olsun. Şanlıurfa’ya da şunu söylemek istiyorum; çok başarılı ve çalışkan bir vali geliyor. Yolunuz açık olsun.” Dedi.

Başkan ve oda üyeleri ile görüşüp vedalaşan vali Ayhan, “Üretim ve İstihdam için birlikte güzel işlere imza attık. Ayrılıklar zordur. Biz resmi bir ayrılık yapsak da gönül bağımız devam edecek. Ağız tadıyla güzel çalışmalar yaptık. Güzel anılar, hatıralar biriktirdik. İnsan bazen kendi eviyle ailesiyle bile fikir uyuşmazlığı yaşayabiliyor. 4 yıl boyunca Mustafa bey ve ekibiyle çok güzel çalışmalar yaptık. Dolu dolu 4 yıl geçirmişiz. Sivas’ta ki bu sinerji bu birliktelik Sivas’ı iyi bir noktaya getirdi. İş dünyamız, STK’larımız bizler güzel birliktelik yaptık. Bu birliktelik sayesinde Sivas altın çağını yaşayacak. 2024 yılı çok farklı olacak. Geçmişin birlik ve beraberliğinin sonuçları olacak. İnşallah gönül birlikteliğimiz devam edecek. Burada elde ettiğimiz tecrübe ve birikimimizle diğer illerimize de yansıtacağız. Sivas’tan aldığımız dua ile beklentileri karşılayacağız. Tekrar teşekkür ediyorum Sivas Ticaret ve Sanayi Odamıza ve yönetimine. Gücünüzü, desteğinizi her zaman bizlere yansıttınız” şeklinde konuştu.

