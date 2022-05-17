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Sivas’ta şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

İHA

Sivas'ta görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru için resmi tören düzenlendi, şehidin cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak için memleketi Nevşehir'e gönderildi.

Sivas’ta şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Sivas’ta görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru için resmi tören düzenlendi, şehidin cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak için memleketi Nevşehir’e gönderildi.
Sivas’ta Şarkışla Bölge Trafik Şube Denetleme Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Ünlü Cığır, geçtiğimiz gün görevi başında kalp krizi geçirip şehit oldu. Evli ve üç çocuk babası Çığır için Şarkışla Kaymakamlığı önünde resmi tören düzenlendi. Düzenlenen törene eşi Sunay Çığıl ve çocuklarının yanı sıra Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, protokol üyeleri ve mesai arkadaşları katıldı. Tören esnasında gözyaşları sel oldu. Şehidin cenazesi törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Nevşehir’e gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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