Sivas’ta şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Sivas’ta görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru için resmi tören düzenlendi, şehidin cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak için memleketi Nevşehir’e gönderildi.

Sivas’ta Şarkışla Bölge Trafik Şube Denetleme Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Ünlü Cığır, geçtiğimiz gün görevi başında kalp krizi geçirip şehit oldu. Evli ve üç çocuk babası Çığır için Şarkışla Kaymakamlığı önünde resmi tören düzenlendi. Düzenlenen törene eşi Sunay Çığıl ve çocuklarının yanı sıra Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, protokol üyeleri ve mesai arkadaşları katıldı. Tören esnasında gözyaşları sel oldu. Şehidin cenazesi törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Nevşehir’e gönderildi.

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