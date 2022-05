Vali Ayhan’dan başkan Bilgin’e veda ziyareti Sivas Valisi Salih Ayhan, yaklaşık 14 yıldır Sivas'ta çeşitli kamu idareciliği görevlerinin ardından Şanlıurfa Valiliğine atanması nedeniyle Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e veda ziyaretinde bulundu

Sivas Valisi Salih Ayhan, yaklaşık 14 yıldır Sivas'ta çeşitli kamu idareciliği görevlerinin ardından Şanlıurfa Valiliğine atanması nedeniyle Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e veda ziyaretinde bulundu.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ziyarette yatığı konuşmada, “Kaymakam olarak, Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak ve en son Vali olarak şehrimizin her karşında, her bölgesinde 14 yıldır büyük hizmetleriniz var. Son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte de Sivas’taki hizmet yolculuğunuz tamamlandı. Öncelikle tüm hemşerilerimiz adına Sivas’a yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni dönemde de Şanlıurfa’da, ülkemize ve milletimize aynı şekilde hizmet edeceğinizden hiç bir şüphemiz yok. Görev yaptığınız sürece gerek Belediye Başkanı olarak, gerek milletvekili olarak ortak akıl istişareyi hedef belirleyerek iyi bir uyum sergiledik. Şahsım ve hemşerilerim adına bu uyuma bizzat müşahede ettik. Hemşerilerimizin desteği ile birlikte Sivas’ta büyük işler yaptık. Sivas vefalı bir şehirdir, vefasını asla unutmaz ve bunu da göstermekte mahirdir. Bu noktada da hemşerilerimizin size teşekkürlerini ve minnet duygularını iletiyorum” dedi.

Bundan sonra fahri bir Sivaslı olarak görev yapacağını belirten Vali Salih Ayhan, “Bizim buradan kopabilmemiz mümkün değil. Sivas Vefalı şehirdir. Burada görev yapıp da burayla bağını koparan görmedim. İçten bir şehir, samimi bir şehir, kendisine hizmet edeni unutmayan bir şehirdir. Bu özelliklerini bildiğimiz için de çok keyifle ağız tadıyla çalıştık. Verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Her şey gelip geçer, ömür biter, hayat bitiyor Asıl olan bulunduğun zaman diliminde ağız tadıyla gönül hoşnutluğu ile güzel hizmet edebilmek. Ben hep destek gördüm Sivas’tan Güzellikler gördüm ve buradan giderken de heybemizde; Sivas’ın sevgisi, vefası, güzelliği, samimiyeti ve içtenliğini götüreceğiz. Buradaki tecrübemizle, birikimimizle inşallah ülkemizin farklı coğrafyasında Şanlıurfa’da bayrağımızın dalgalandığı, ezanımızın okunduğu güzel memlekette güzel hizmetler yapacağız. Ben desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Ayhan, Belediye’nin şeref defterini imzaladı.

