SCÜ' de “Müzeler Haftasında Üniversitemiz Müzeleri” konulu konferans düzenlendi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Kültür Mirası ve Sanat Eserleri Koruma, Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tabiat Tarihi, Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Turizm Fakültesi öncülüğünde “Müzeler Haftasında Üniversitemiz Müzeleri” konulu konferans düzenlendi.



SCÜ 4 Eylül Kültür Merkezinde düzenlenen programa SCÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, SCÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç, Sivas Arkeoloji Müzesi Müdürü Ali Alkan, Kültür Miraslarını Koruma, Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Meryem Acara Eser, Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazire Özgen Erdem, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan programda Sivas Arkeoloji Müzesi Müdürü Ali Alkan Müzelerin Kuruluşu, 2 bin 863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” ve Müzeler Günü hakkında bir sunum yaptı. Programın sonunda katılımcılar Üniversite Tarihi Müzesi ve Tabiat Tarihi Müzesi’ni ziyaret etti.



“Müzelerimiz hizmete açıldı”



SCÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek, “ Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız öncülüğünde başlatılan ve çalışmaları titizlikle sürdürülen müzelerimiz hizmete açılmıştır. İlimize ve bölgemize hitap eden müzelerimizin hazırlanmasında emeği geçen hocalarıma ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.



Kültür Miraslarını Koruma, Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Meryem Acara Eser, yaptığı konuşmasında müze bilincinin çok küçük yaşta insanlara kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazire Özgen Erdem, ise konuşmasın tamamında tabiat tarihi müzelerinin topluma tabiat sevgisi aşılamadaki önemine dikkat çekti.

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