Sivasspor deplasmanda 7 kez kazandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor, lig maçlarında deplasmanda 7 kez kazandı.
Spor Toto Süper Lig 20212022 sezonunda dış saha maçlarını tamamlayan Sivasspor, 25 puan topladı. Deplasmanda 19 maça çıkan kırmızıbeyazlılar, 7 kez kazanırken 4 kez berabere kalıp 8 kez de mağlup oldu. Rakip filelere 24 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 29 gol gördü. 25 puan toplayan Yiğidolar üst üste 5 dış saha maçını mağlup olmadan noktaladı.
Sivasspor’un 20212022 sezonunda deplasmanda oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şu şekilde:
TrabzonsporSivasspor: 21
FenerbahçeSivasspor: 11
Yeni MalatyaSivasspor: 01
BeşiktaşSivasspor: 21
AltaySivasspor: 11
BaşakşehirSivasspor: 21
AlanyasporSivasspor: 01
KasımpaşaSivasspor: 13
KayserisporSivasspor: 30
KonyasporSivasspor: 01
GöztepeSivasspor: 21
Gaziantep FKSivasspor: 51
KaragümrükSivasspor: 10
AntalyasporSivasspor: 10
Adana DemirSivasspor: 23
GiresunsporSivasspor: 22
HataysporSivasspor: 11
GalatasaraySivasspor: 23
Çaykur RizesporSivasspor: 12
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