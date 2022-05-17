Sivasspor deplasmanda 7 kez kazandı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor, lig maçlarında deplasmanda 7 kez kazandı.

Spor Toto Süper Lig 20212022 sezonunda dış saha maçlarını tamamlayan Sivasspor, 25 puan topladı. Deplasmanda 19 maça çıkan kırmızıbeyazlılar, 7 kez kazanırken 4 kez berabere kalıp 8 kez de mağlup oldu. Rakip filelere 24 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 29 gol gördü. 25 puan toplayan Yiğidolar üst üste 5 dış saha maçını mağlup olmadan noktaladı.



Sivasspor’un 20212022 sezonunda deplasmanda oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şu şekilde:

TrabzonsporSivasspor: 21

FenerbahçeSivasspor: 11

Yeni MalatyaSivasspor: 01

BeşiktaşSivasspor: 21

AltaySivasspor: 11

BaşakşehirSivasspor: 21

AlanyasporSivasspor: 01

KasımpaşaSivasspor: 13

KayserisporSivasspor: 30

KonyasporSivasspor: 01

GöztepeSivasspor: 21

Gaziantep FKSivasspor: 51

KaragümrükSivasspor: 10

AntalyasporSivasspor: 10

Adana DemirSivasspor: 23

GiresunsporSivasspor: 22

HataysporSivasspor: 11

GalatasaraySivasspor: 23

Çaykur RizesporSivasspor: 12

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