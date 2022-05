Beş ülkeden 30 öğrenci, Google’yi masaya yatırdı Google Araçları ve Uygulamaları alanında beş farklı ülkeden 30 öğrenci Türkiye’de buluştu

Google Araçları ve Uygulamaları alanında beş farklı ülkeden 30 öğrenci Türkiye’de buluştu.

Zara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen Google Tools and Mobile Apps (Google Araçları ve Uygulamaları) projesi dahilinde Letonya, Hırvatistan, Yunanistan ve İtalya’dan Türkiye’ye gelen 30 öğrenci ve 6 öğretmen Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini ziyaret etti.

Ziyarette öğrencilere yönelik SBTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Emre Biçer tarafından Piller, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Pillerin Gelecekteki Teknolojisi konularında sunum yapıldı.

Google Tools and Mobile Apps (Google Araçları ve Uygulamaları) projesine ilişkin bilgi veren Zara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Yusuf Arslan; “Okulumuz tarafından Millî Eğitim Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımızın ortak protokolüne bağlı olarak Erasmus+ programı dahilinde Google Tools and Mobile Apps (Google Araçları ve Uygulamaları) projesi başlatıldı. Projemiz Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmektedir” ifadelerine yer verdi.

Projenin Letonya, Hırvatistan, Yunanistan ve İtalya ile ortaklaşa yürütüldüğünü ifade eden Okul Müdürü Yusuf Arslan; “Projemizde Letonya, Hırvatistan, Yunanistan ve İtalya var. Her ülkede farklı bir başlıkla Google araçlarını kullanarak bu projeyi gerçekleştirdik. Türkiye ayağında da Küresel Isınma, Çevreye Karşı Duyarlılık, Piller ve Geleceği, Elektrik üretimi gibi konuları işliyoruz. Bu çerçevede da Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Biçer ve Rektörlüğümüze ricada bulunduk. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar, destek verdiler” şeklinde konuştu.

Sunumun ardandan Letonya, Hırvatistan, Yunanistan ve İtalya’dan katılımcı öğrenciler, Üniversite akademik personeli Doç. Dr. Emre Biçer ile sohbet etti.

