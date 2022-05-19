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Çıkan yangında mekruh ev küle döndü Sivas’ta mekruh binada çıkan yangın geceyi aydınlattı

İHA

Çıkan yangında mekruh ev küle döndü Sivas’ta mekruh binada çıkan yangın geceyi aydınlattı

Sivas’ta mekruh binada çıkan yangın geceyi aydınlattı. Yangın günün ilk saatlerinde Sularbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İki katlı mekruh binanın üst katında başlayan yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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