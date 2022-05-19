Sivasspor’da Kayserispor mesaisi

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DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 38. hafta maçında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Kırmızıbeyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Kayserispor 21 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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