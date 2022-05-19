Sivasspor antrenmanda dev Türk bayrağı açtı

DG Sivasspor Futbol Takımı teknik heyeti ve futbolcuları, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı, Kayserispor karşılaşması için idman yaptıkları Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde kutladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kırmızıbeyazlı ekipte futbolcular ve teknik heyet, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla idmanda saha ortasında dev Türk bayrağı açarak poz verdi.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın yıl dönümünü yaşamanın mutluluğunun ve gururunun yaşandığı ifade paylaşımda, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun" notu da eklendi.

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