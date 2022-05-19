Sivas’ta 19 Mayıs coşkusu Sivas’ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

Sivas’ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Programa Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, il protokolü, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar Sivas Tarihi Tren Garının önünde bir araya gelerek kortej oluşturdu. Ellerinde bayrakla Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezine kadar yürüdüler. Konferans salonunda devam eden programda sporcular hünerlerini sergiledi. Halk oyunları gösterileri sunuldu.

“Atatürk’ün yaktığı özgürlük meşalesidir”

Programda konuşan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, “Bildiğiniz üzere Sivas’ta göreve başlamış bulunuyorum. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı sultan şehir Sivas’ta göreve başlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyarım. Sivas için güzel işlere imza atacağız. Samsun’dan, Amasya’ya, Erzurum’dan, Sivas’a kurtuluş ve diriliş mücadelesinin 103’üncü Yılındayız Samsun’da atılan kıvılcımın bir ateşe dönüştüğü, Sivas Kongresiyle Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bu şehirde ilk mesaime başlamakta benim için ayrı bir onurdur. 19 Mayıs Çanakkale’de başlayan, tüm zorluklara rağmen sönmeyen asla pes etmeyen bir milletin yeniden doğuşudur. 19 Mayıs istiklal aşkıyla tüm dünyaya destanı duyuran nice kahramanın 'ya istiklal, ya ölüm diyen ' Antepli şahinlerin, Sütçü İmamların, Hasan Tahsinlerin, Seyit onbaşıların, Atatürk’ün yaktığı özgürlük meşalesidir” dedi.

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