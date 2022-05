Rıza Çalımbay eğitim gördüğü okulda söyleşiye katıldı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Biz 3 yıldır Sivas'ı çok güzel yerlere getirdik, kupayı da alırsak mükemmel olacak" dedi. Çalımbay, Beşiktaş'ın kendisi için ayrı bir yeri olduğunu kaydetti.

Tecrübeli teknik adam, çocukken eğitim gördüğü Danişment İlkokulu tarafından düzenlenen söyleşi programına katıldı. 'Yolu Danişment'ten Geçenler, Sporla Değişen Hayatlar' adlı söyleşide Çalımbay, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı. Okulun konferans salonunda düzenlenen programda öğrenciler, ellerinde Sivasspor yazılı pankartlar ve kırmızı-beyazlı flamalarla burada da Çalımbay'a sevgi gösterisinde bulundu. Çalımbay, konferansta yaptığı konuşmada, yıllar önce eğitim-öğretime başladığı Danişment İlkokulu'nda tekrar bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Çalımbay, 'Sezon sonu sözleşmeniz bitiyor. Yeniden Sivasspor ile anlaşacak mısınız?' şeklindeki soruya, "Her sene mukavelemi yeniliyorum, her yerde 1 yıllık yapıyorum. Onun için hedef olan yere gidiyorum. Hedef varsa ona göre düşünüp, konuşacağız. Yönetimle bazı şeyleri konuşmamız lazım. Burada bizim transfere de ihtiyacımız var, onları da yapabilirsek ona göre oturup konuşacağız. Ben hiçbir zaman lig bitmeden veya kupa maçları bitmeden sözleşme ile ilgili konuşmuyorum. Öncelik Sivasspor ile konuşuruz, ona göre hareket ederiz" yanıtını verdi.

'SİVASSPOR VE BEŞİKTAŞ BENİM İÇİN ÇOK FARKLI'

Bir öğrencinin 'Beşiktaş´tan teklif gelse kabul eder misiniz?' şeklindeki sorusuna ise Rıza Çalımbay, şunları kaydetti:

"Benim bir şansım oldu, 2 takımda da çalıştım. Beşiktaş benim futbola başladığım ve bıraktığım yer. Benim için önemi var, her şeyimi oraya borçluyum. Burası da benim doğduğum, büyüdüğüm yer. İkisi ile de çalışmış olmak benim için muhteşem bir şey, tarihinde en çok Sivas ile çalışmış hoca benim. Her geldiğimde de anlımın akıyla çıktım, her şeyimi Sivasspor için verdim. Sivasspor'un yeri çok ayrı ama Beşiktaş'ın yeri de benim için çok farklıdır. Ayrım yapmam mümkün değil, şartlar neyi gösterirse onu yapmaya çalışırım. Sivas'ta belli bir bütçe ile hareket edersin, belli bir yere kadar gelirsin ama Beşiktaş'ta çok farklıdır. 2 takımın ayrımını yapmak doğru olmaz. Beşiktaş çok farklı, Sivasspor bir Anadolu takımı ama çok iyi bir Anadolu takımı."

KUPAYI ALIRSAK MÜKEMMEL OLACAK'

Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor ile oynayacakları maçla ilgili ise, "Üst üste Avrupa'ya giden bir Anadolu takımı. Buradaki bütün hedeflerimizi gerçekleştirdik. Biraz daha transfer ve bütçemiz olsa burada her şey daha farklı olabilir. Tahminimce Türkiye´de 133 tane takım Türkiye kupasına giriyor, 2 tane Anadolu takımı finale çıkıyor. Çok büyük bir başarıdır. Biz 3 yıldır Sivas´ı çok güzel yerlere getirdik, kupayı da alırsak mükemmel olmuş olacak" diye konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

