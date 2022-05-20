Sivas Arıcılığına Bakış Başlıklı Panel Düzenlendi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “20 Mayıs Dünya Arı Günü” çerçevesinde Sivas Arıcılığına Bakış isimli panel düzenlendi.

4 Eylül Kültür Merkezin de düzenlenen etkinliğe Rektör Vekili Prof. Dr. Ünal Kılıç, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yüksel Aydın, Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sevgi Durna Daştan, akademisyenler, cumhuriyet üniversitesi öğrencileri ve Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri katılım sağladı.

Arıların görevinin sadece insanlara gıda sağlamak değil, ekosistemin sürdürülebilir olması bakımından oldukça önemli olduğunu belirten Rektör Vekili Ünal Kılıç, “Ayrıca bizlerin hayatına da katkı sağlaması için arılar gerekli. Bize emanet edilen vücudumuzun yanı sıra içerisinde yaşadığımız çevreyi de korumamız gerekiyor. Çocuklarımıza yaşanılabilir bir dünya bırakmak istiyorsak genelde doğal hayata, özelliklede arılara sahip çıkmamız gerekiyor. Ben panelin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Merkez Müdürü Doç. Dr. Durna Daştan ise, Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin yaptığı çalışmalara ve değinerek, “2017 yılında 20 Mayıs tarihinin BM’ye üye devletlerin ortak kararı ile Dünya Arı Günü olarak kabul edilmiştir. Bu çerçevede 20 Mayıs’ta çeşitli etkinlikler aracılığı ile farkındalık oluşturulmaya, biyolojik çeşitliliğe dikkat çekmeye çalışılmaktadır. Arı ürünleri sofralarımıza gıda olarak gelmektedir. Ayrıca sofralarımıza gelen diğer gıdaların yetişmesinde büyük katkıları vardır” cümlelerini kullandı.

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