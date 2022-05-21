STSO'dan kupa finaline 2 bin bilet desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

STSO'dan kupa finaline 2 bin bilet desteği

DHA

STSO'dan kupa finaline 2 bin bilet desteği


SİVAS, (DHA) Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), 26 Mayıs´ta İstanbul´da Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Türkiye Kupası Final maçı için taraftarlara 2 bin bilet desteği verecek.
STSO Başkanı Mustafa Eken, Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz´ı ziyaret etti. Ziyarette Sivasspor'un Türkiye Kupası finalinde oynayacağı Kayserispor maçı konuşuldu. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Önümüzdeki hafta Sivasspor tarihinin en önemli maçlarından birini oynayacağız. Dost, kardeş ve komşu şehrimiz Kayserispor, her iki il için de çok önemli bir maç oynayacağız. Her iki kulübünde hazırlıkları devam ediyor. Süper Lig'in son haftasında yarın inşallah Kayserispor ile bir karşılaşmamız olacak. Yarın Berna başkanımız burada olacak. Burada misafir edeceğiz onları. Dost ve kardeşliği yine gündeme getireceğiz. Fair-play çerçevesinde karşılaşmamızı tamamlayacağız. İnşallah kazanan taraf biz olacağız" dedi.
İstanbul´da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Final maçı içinde şehirde ciddi bir birliktelik olduğunu ifade eden Başkan Otyakmaz, "Sivasspor´un bir talebi olmadan sivil toplum kuruluşlarımız kendileri durumdan vazife çıkartıp önemli desteklerde bulunuyor. Belediye Başkanımız bilet alan herkesi kumanyaları ile İstanbul´da maça taşıyacaklarını açıkladı. Bugün de Sivas Ticaret ve Sanayi Odamızın Başkanı Mustafa Eken bizleri ziyaret etti. Kendisinin de taraftarlarımıza sürprizleri olacak" diye konuştu.
EKEN: SİVASSPOR EN ÖNEMLİ MARKAMIZ
Sivasspor´un şehrin en önemli markası olduğunu ifade eden STSO Başkanı Mustafa Eken, "Mecnun başkanımıza ve yönetimine yapmış oldukları başarılı çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyoruz. STSO olarak şehrimizi ilgilendiren her konuda olduğu gibi İstanbul´da oynanacak tarihi maç içinde gerekli desteğimizi vereceğiz" dedi.
"2 BİN TARAFTARIN PASSOLİG KARTLARINA BİLETLERİNİ YÜKLEYECEĞİZ"
Türkiye Kupası finalinin önemine değinen Başkan Mustafa Eken, "İnşallah 26 Mayıs´ta İstanbul´da oynanacak maçta dostluk kazanacak. Güzel, birlik ve beraberlik içerisinde centilmence bir maç olacak. Tabi ki kazanan Sivasspor olmasını gönülden istiyoruz. Sivasspor´un gelmiş olduğu noktada başta Mecnun Başkanımız, yönetimi ve futbolcuları ve tüm ekibi kutluyorum. Ciddi bir başarı sağladı ve bizleri gururlandırdılar. Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin taraftarlarımızı kumanyaları ile maça götüreceklerini söyledi. Ben Başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz de bugün oda olarak şehrimizde yaşayan, Passolig kartı ve vizesi olan 2 bin taraftarımızın biletlerini alıyoruz. Odamızın sosyal medya platformlarında bulunan hesaplarına başvuru yapacak ilk 2 bin taraftarımızın biletlerini passolig kartlarına yükleyeceğiz" diye konuştu.
"O KUPA SİVAS´A GELECEK"
Başkan Eken, İstanbul´da yaşayan yüz binlerce Sivaslıya görev düştüğünü belirterek şunları kaydetti: 
"Bu anlamda Sivas ve İstanbul´da bulunan derneklerimizi, STK´larımızı hep birlikte takımımıza destek vermeye davet ediyorum. bu konuda yükü sadece kulübümüze, Mecnun başkana bırakmayalım, hep birlikte bu tarihi maç için elimizi taşın altına koyalım. Ben inanıyorum ki tüm STK´larımız, İstanbul´da bulunan derneklerimiz gereken desteği verecek ve stadyumu dolduracağız. O kupayı Sivas´a getireceğiz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Mecnun Otyakmaz'ın açıklaması
Mustafa Eken'n açıklamasıDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2022-05-21 10:02:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye’de sadece Sivas’ta Köpeğinin geçirdiği hastalıklar sonucunda kulaklarının işitme kaybı yaşadığını, Sivas’ta yapılan araştırmalar sonucunda öğrendi
YEREL HABERLER Türkiye’de sadece Sivas’ta Köpeğinin geçirdiği ...
Sivas Arıcılığına Bakış Başlıklı Panel Düzenlendi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “20 Mayıs Dünya Arı Günü” çerçevesinde Sivas Arıcılığına Bakış isimli panel düzenlendi.
YEREL HABERLER Sivas Arıcılığına Bakış Başlıklı Panel ...
Asırlık terazileriyle hayalini kurduğu sergiyi açtı Sivas'ta antikacılık mesleğinin yanı sıra terazi koleksiyonu bulunan 65 yaşında ki Mehmet Tetiker, uzun süredir hayalini kurduğu sergiyi açtı
YEREL HABERLER Asırlık terazileriyle hayalini kurduğu sergiyi ...
Sivas’ta 68 kişiye uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı Sivas’ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, son 20 günde çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken 68 şahıs hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Sivas’ta 68 kişiye uyuşturucu suçlarından işlem ...
Koruma altındaki göl son görüntüsü ile şaşırttı Sivas’ta Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescillenip koruma altına alınan gölün çevresini kısmen saran kanal şaşkınlığa neden oldu
YEREL HABERLER Koruma altındaki göl son görüntüsü ile ...
Sivasspor Kadın Futbol Takımı ligde kalmak istiyor Teknik Direktör Nevzat Ercanlı: “İnşallah ligde kalacağız” Futbolculardan Kader Şimşek: “Maçı kazanacağız” Futbolculardan Zeynep Cesur: “Maçı kazanacağımızı düşünüyorum”
YEREL HABERLER Sivasspor Kadın Futbol Takımı ligde kalmak ...
Rıza Çalımbay eğitim gördüğü okulda söyleşiye katıldı
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay eğitim gördüğü okulda söyleşiye katıldı
Rıza Çalımbay’dan 'sözleşme' açıklaması! Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Yönetimle konuşacağız"
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay’dan 'sözleşme' açıklaması! Sivasspor ...
Asırlardır süregelen lezzet yılın sadece 6 ayı yenebiliyor Dördüncü kuşak Sivas kebabı ustası Hüseyin Canikli, Sivas kebabının yılın sadece 6 ayı pişirilebildiğini, yemek için yurt dışından dahi gelenler olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Asırlardır süregelen lezzet yılın sadece 6 ayı ...
Rıza Çalımbay: Tarihi maçı hep birlikte değerlendirmemiz gerekiyor
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: Tarihi maçı hep birlikte ...
Rıza Çalımbay: "Sivas için tarihi bir gün olacak"
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: "Sivas için tarihi bir gün olacak"
Sivas’ta 19 Mayıs coşkusu Sivas’ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Sivas’ta 19 Mayıs coşkusu Sivas’ta 19 Mayıs Atatürk'ü ...
Sivasspor antrenmanda dev Türk bayrağı açtı
YEREL HABERLER Sivasspor antrenmanda dev Türk bayrağı açtı
Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor’da Kayserispor mesaisi
YEREL HABERLER Sivasspor’da Kayserispor mesaisi
37.5 Metre yükseklikteki kapının Anadolu’da eşi benzeri yok Sivas’ta bulunan Çifte Minareli Medreseyi benzeri tüm eserlerden ayıran en büyük özellik 37.5 metre yükseklikteki taç kapısı, Anadolu’da bu yükseklikte başka bir taç kapı bulunmuyor
YEREL HABERLER 37.5 Metre yükseklikteki kapının Anadolu’da eşi ...
Bedenleriyle bayrağımızı oluşturdular Sivas’ta Ortaokul öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısı ile hazırladıkları koreografide bedenleri ile bayrağımızı oluşturdular
YEREL HABERLER Bedenleriyle bayrağımızı oluşturdular Sivas’ta ...
Ölen babası için ilginç bir hayır yaptı Sivaslı iş adamı iki yıl önce vefat eden babasının hayrına 2 bin 500 adet meyve fidanı dağıttı
YEREL HABERLER Ölen babası için ilginç bir hayır yaptı Sivaslı iş ...
Çıkan yangında mekruh ev küle döndü Sivas’ta mekruh binada çıkan yangın geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Çıkan yangında mekruh ev küle döndü Sivas’ta mekruh ...
Sivas Belediyesi'nden Türkiye Kupası final maçına 200 otobüs desteği
YEREL HABERLER Sivas Belediyesi'nden Türkiye Kupası final maçına 200 ...
Sivas Belediyesi’nden Sivasspor için 200 otobüs desteği Belediye Başkanı Hilmi Bilgin: “O kupa Sivas’a gelecek diyoruz” Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: “El birliği ile başaracağız”
YEREL HABERLER Sivas Belediyesi’nden Sivasspor için 200 otobüs ...
Pandemi bitti mezuniyet coşkusu başladı Biten pandeminin ardından 2 yıl ara verilen mezuniyet partileri ve mezuniyet baloları yeniden yapılmaya başlandı
YEREL HABERLER Pandemi bitti mezuniyet coşkusu başladı Biten ...
Beş ülkeden 30 öğrenci, Google’yi masaya yatırdı Google Araçları ve Uygulamaları alanında beş farklı ülkeden 30 öğrenci Türkiye’de buluştu
YEREL HABERLER Beş ülkeden 30 öğrenci, Google’yi masaya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.