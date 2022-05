STSO’dan Kupa’da Sivasspor’a 2 bin bilet desteği Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) 26 Mayıs’ta İstanbul’da oynanacak Türkiye Kupası Final maçı için Sivassporlu taraftarlara 2 bin bilet desteği verecek

Do Kwon'a soruşturma

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) 26 Mayıs’ta İstanbul’da oynanacak Türkiye Kupası Final maçı için Sivassporlu taraftarlara 2 bin bilet desteği verecek.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, DG Sivasspor kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz’ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, “Önümüzdeki hafta Sivasspor tarihinin en önemli maçlarından birini oynayacağız. Dost, kardeş ve komşu şehrimiz Kayserispor, her iki il içinde çok önemli bir maç oynayacağız. Her iki kulübünde hazırlıkları devam ediyor. Süper ligin son haftasında yarın inşallah Kayserispor ile bir karşılaşmamız olacak. Yarın Berna başkanımız burada olacak. Burada misafir edeceğiz onları. Dost ve kardeşliği yine gündeme getireceğiz. Fairplay çerçevesinde karşılaşmamızı tamamlayacağız. İnşallah kazanan taraf biz olacağız” dedi.

İstanbul’da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Final maçı içinde şehirde ciddi bir birliktelik olduğunu ifade eden Başkan Otyakmaz, “Sivasspor’un bir talebi olmadan sivil toplum kuruluşlarımız kendileri durumdan vazife çıkartıp önemli desteklerde bulunuyor. Belediye Başkanımız bilet alan herkesi kumanyaları ile İstanbul’da maça taşıyacaklarını açıkladı. Bugünde Sivas Ticaret ve Sanayi Odamızın başkanı Mustafa Eken bizleri ziyaret etti. Kendisinin de taraftarlarımıza sürprizleri olacak” diye konuştu.

Sivasspor en önemli markamız

Sivasspor’un şehrin en önemli markası olduğunu ifade eden Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, “Mecnun başkanımıza ve yönetimine yapmış oldukları başarılı çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyoruz. Sivas TSO olarak şehrimizi ilgilendiren her konuda olduğu gibi İstanbul’da oynanacak tarihi maç içinde gerekli desteğimizi vereceğiz” dedi.

2 bin bilet desteği

Türkiye Kupası finalinin önemine değinen Başkan Mustafa Eken, “İnşallah 26 Mayıs’ta İstanbul’da oynanacak maçta dostluk kazanacak. Güzel, birlik ve beraberlik içerisinde centilmence bir maç olacak. Tabi ki kazanan Sivasspor olmasını gönülden istiyoruz. Sivasspor’un gelmiş olduğu noktada başta Mecnun Başkanımız, yönetimi ve futbolcuları ve tüm ekibi kutluyorum. Ciddi bir başarı sağladı ve bizleri gururlandırdılar. Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin taraftarlarımızı kumanyaları ile maça götüreceklerini söyledi. Ben Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizde bugün Sivas TSO olarak şehrimizde yaşayan, passoligi ve vizesi olan 2 Bin taraftarımızın biletlerini alıyoruz. İsim/Soyisim, TC Kimlik No’ları ile Odamızın sosyal medya platformlarında bulunan stsokurumsal adlı hesaplarına başvuru yapacak ilk 2 Bin taraftarımızın biletlerini passolig kartlarına yükleyeceğiz” şeklinde konuştu.

O kupa Sivas’a gelecek

Başkan Eken, İstanbul’da yaşayan yüz binlerce Sivaslıya görev düştüğünü belirterek şunları kaydetti; “Bu anlamda Sivas ve İstanbul’da bulunan derneklerimizi, STK’larımızı hep birlikte takımımıza destek vermeye davet ediyorum. bu konuda yükü sadece kulübümüze, Mecnun başkana bırakmayalım, hep birlikte bu tarihi maç için elimizi taşın altına koyalım. Ben inanıyorum ki tüm STK’larımız, İstanbul’da bulunan derneklerimiz gereken desteği verecek ve stadyumu dolduracağız. O kupayı Sivas’a getireceğiz.”

