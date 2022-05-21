Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Y. Kayserispor: 0 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Türkiye Kupası finalistleri DG Sivasspor ve Y. Kayserispor Sivas’ta karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 10 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Ziya’nın penaltı noktası yakınlarına ortasında Felix'in kafa vuruşunu kaleci Bilal kontrol etti.

21. dakikada Kerem'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Felix, kafayla topu ağlara gönderdi. 10

31. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Konate'nin şutunda kaleci Bilal topu çeldi.



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Özgür Ethem xx, Deniz Caner Özaral xx

DG Sivasspor: Emre xx, Goutas xx, Camara xx, Mehmet xx, Ziya xx, Cofie xx, Özkan xx, Sefa xx, Kerem xx, Felix xxx, Konate xx

Yedekler: Muammer, Uğur, Erdoğan, Emirhan, Hakan, Fajr, Ahmet, Caner, Halit, Kaan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Y. Kayserispor: Bilal xx, Uğur xx, Kolocetsios xx, Abdulkadir xx, Yasir xx, İbrahim xx, Carlos xx, Cardoso xx, Gökhaün xx, Gavranovic xx, İlhan xx

Yedekler: Cenk, Mehmet Şamil Öztürk, Hayrullah, Mehmet Eray Özbek, Emin, Talha, Kürşat, Ethem, Arif, Janheh

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gol: Felix (dk. 21) (Sivasspor)

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